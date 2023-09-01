DELİHA KONUSU VE OYUNCULARI: Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gupse Özay'dan kahkaha tufanı!

Deliha filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Deliha filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un birlikte rol aldıkları ilk film olan Deliha filmi ile ilgili detaylar...

DELİHA FİLMİ KONUSU

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gider ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Böylece hayatını tamamen bunun üzerine kurar. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalar ve işler komik bir şekilde karışmaya başlar.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Meryem

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Esin Eden - Anneanne

Ali Çelik - Emlakçı Faik

Jeyan Ayral Tözüm - Rum Kadın

Nezih Tuncay - Kasım

Fatih Özkan - Falcı

Gülay Baltacı - Cemil'in ve Cemal'in annesi

Murat Karasu - Cemil'in ve Cemal'in annesi

Feriha Eyüboğlu - Makbule

Benian Dönmez - Songül

Gülsüm Alkan - Ayten

Serap Durmaz - Gülten

Kadriye Çetinkaya - Nurdan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa (Yerli Sinema)

22:00 Miras (Yabancı Sinema)

00:30 Miras (Yabancı Sinema)

02:30 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

05:30 Yeni Gelin

