DELİHA KONUSU VE OYUNCULARI: Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gupse Özay'dan kahkaha tufanı!

Deliha filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Deliha filmi merakla bekleniyor. Komedi tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Hakan Algül yapıyor. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç'un birlikte rol aldıkları ilk film olan Deliha filmi ile ilgili detaylar...
Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gider ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Böylece hayatını tamamen bunun üzerine kurar. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalar ve işler komik bir şekilde karışmaya başlar.
Gupse Özay - Zeliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Meryem
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Esin Eden - Anneanne
Ali Çelik - Emlakçı Faik
Jeyan Ayral Tözüm - Rum Kadın
Nezih Tuncay - Kasım
Fatih Özkan - Falcı
Gülay Baltacı - Cemil'in ve Cemal'in annesi
Murat Karasu - Cemil'in ve Cemal'in annesi
Feriha Eyüboğlu - Makbule
Benian Dönmez - Songül
Gülsüm Alkan - Ayten
Serap Durmaz - Gülten
Kadriye Çetinkaya - Nurdan
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