Delik Dede’nin 200 yıllık 19 delikli adak taşı çalındı: "Zarar getirir" uyarısı!

Halk arasında 'Delik Dede' mezarlığı olarak bilinen kutsal alandaki iki asırlık 19 delikli adak taşı kayboldu. Mahalle Muhtarı Şener Baykara, "Taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz" dedi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki Delik Dede mezarlığını ziyaret edenler, adak taşının yerinde olmadığını fark etti.

Durumun muhtarlığa bildirilmesi üzerine Akçapınar Mahalle Muhtarı Şener Baykara jandarmaya haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede, adak taşının çalındığı tespit edildi.

"1900'LÜ YILLARDA YAŞAMIŞ"

Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şener Baykara, “Türbe olarak adlandırdığımız mekan halk arasında 'Delik Dede' olarak biliniyor. Ancak yazıtlardan okunduğu kadarıyla burası, 1900'lü yıllarda yaşamış ve 'Nur Baba' diye anılan önemli bir zatın mezarıdır. Ne yazık ki bu mezar, zaman içerisinde tahrip gördü. Biz de bu durumu düzeltmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazarak, mezarın tekrar aslına uygun şekilde onarılması ve eski haline getirilmesi için bir çalışma başlattık" dedi.

"ORİJİNAL TAŞ HALEN KAYIPTIR VE ÇALINMIŞ DURUMDADIR"

Muhtar Baykara, “Buraya 'Delik Dede' denilmesinin sebebi, eskiden burada delikli bir taşın bulunmasıdır. Ancak bu taş günümüzde kayıptır. Kim ya da kimler tarafından alındığını, tarihi eser meraklıları mı, antikacılar mı yoksa başka kişiler mi çaldı, maalesef bilmiyoruz. Bu durum bizleri derinden üzdü. Biz de önlem amacıyla benzer bir taş bularak üzerine delikler açtık ve burayı eski görünümüne benzetmeye çalıştık. Ancak bu taş orijinal değildir. Orijinal taş halen kayıptır ve çalınmış durumdadır” diye konuştu.

"HALK ARASINDA ABARTI YA DA BİR HİKAYE DEĞİLDİR"

Muhtar Baykara, türbedeki zatın halk arasında önemli bir anlamı olduğunu belirterek, “Çocuğu olmayan aileler buraya gelip dua eder, dilek diler, tesbih ağacına bez bağlar ve delikli taşa para koyarlardı. Rivayete göre, bu şekilde dua eden ve dilekte bulunan ailelerin çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ayrıca yılın belirli ve önemli günlerinde buraya nur indiği anlatılmaktadır. Bu, halk arasında abartı ya da bir hikaye olarak değil, gerçek bir olay olarak kabul edilir. Bizi asıl üzen konu, böylesine önemli bir mekanın simgesi olan taşın kaybolmasıdır" dedi.

"TAŞI ALAN KİŞİYE ZARAR GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ"

Çalınan taşın büyük manevi değere sahip olduğuna dikkat çeken Baykara, "Taşı alan kişi her kimse, bundan bir fayda göreceğini düşünmesin. Aksine, bunun kendisine zarar getireceğine inanıyoruz. Çünkü bu, önemli bir zatın simgesidir. Rica ediyorum, taşı alan kişi, muhtarlığımıza ya da şahsıma teslim ederse, kendisinden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Adli bir işlem başlatılmayacak, yalnızca kendisine teşekkür ederek taşımızı teslim almak istiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

