Delikanlı sözler: En harbi delikanlı sözler

Sözlüğe bakacak olursanız delikanlı kelimesinin ilk anlamı olarak o çocukluk çağından yeni çıkmış genç erkek tanımını görürsünüz. İkinci anlamı ise sözünün eri, dürüst ve namuslu kimse demektir. Delikanlılık bir kavram olarak kültürümüzde önemli bir yere sahiptir “delikanlı olmak” tabiri yaştan bağımsız olarak dilimize yerleşmiştir. Nitekim delikanlılık ile ilgili söylenmiş pek çok haber güzel söz vardır. İşte sizin için derlediğimiz en delikanlı sözler...

DELİKANLI SÖZLER

Sizin için derlediğimiz delikanlı sözler listesinde kısa veya uzun, güzle, harbi delikanlı sözler bulabilirsiniz. Bunları Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlarda da paylaşarak “racon” kesebilirsiniz.

HARBİ DELİKANLI SÖZLER

Argoda doğru sözlü mert anlamına gelen harbi kelimesi sık sık delikanlılık ile paralel olarak dile getirilir. İşte en harbi delikanlı sözler...

Delikanlılık ne racon kesmek ne adam öldürmek ne de haraç kesmektir. Delikanlılık akşam olunca evine ekmek götürmektir.

Yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz. Her şeyden önce sözlerinin arkasında dik durmayı öğreneceksin.