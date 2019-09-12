Delikanlı sözler: En harbi delikanlı sözler

Sözlüğe bakacak olursanız delikanlı kelimesinin ilk anlamı olarak o çocukluk çağından yeni çıkmış genç erkek tanımını görürsünüz. İkinci anlamı ise sözünün eri, dürüst ve namuslu kimse demektir. Delikanlılık bir kavram olarak kültürümüzde önemli bir yere sahiptir “delikanlı olmak” tabiri yaştan bağımsız olarak dilimize yerleşmiştir. Nitekim delikanlılık ile ilgili söylenmiş pek çok haber güzel söz vardır. İşte sizin için derlediğimiz en delikanlı sözler...
Sizin için derlediğimiz delikanlı sözler listesinde kısa veya uzun, güzle, harbi delikanlı sözler bulabilirsiniz. Bunları Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlarda da paylaşarak “racon” kesebilirsiniz.
Argoda doğru sözlü mert anlamına gelen harbi kelimesi sık sık delikanlılık ile paralel olarak dile getirilir. İşte en harbi delikanlı sözler...
Delikanlılık ne racon kesmek ne adam öldürmek ne de haraç kesmektir. Delikanlılık akşam olunca evine ekmek götürmektir.
Yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz. Her şeyden önce sözlerinin arkasında dik durmayı öğreneceksin.
Bizim sözümüz dosta tatlı, düşmana kurşundur; namerde hançer, merde candır; canımız dosta feda düşmana beladır; dostluğumuz yücedir, ne alınır ne satılır, ölümünedir.
Derdin varsa dinlerim, bana dert açanı siler geçerim.
Şimdi, tüm dürüst insanlar delirmiş vaziyette. Sadece vasat ve beceriksizler hayattan keyif alır.
Ölmek için korkmayız ama yaşamak için de kimseye yalvarmayız!
Harbi erkek kaba gücünü, güçsüz insanlar üzerinde kullanmaz.
Mayası bozuk olan hamurdan ekmek olmaz. Kanı bozuk olan insandan “adam” olmaz!
Boynunu büküp yürüme sakın, dik dur ve adımlarını sağlam bas. Bu hayatta dik durmayanları ezmeye kalkanlar çoktur. Ne ezilen ne de ezen tarafta ol. Adaletin sesi ol.
Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir.
Adilik bu kadar moda iken, delikanlılık mücadelesi veren herkese sonsuz saygılar.
Herhangi bir semtin çocuğu olman bir şeyi değiştiremez. Unutma kardeş, delikanlıyı ana doğurur, diyar değil!
Biz sevgimizi delikanlı gibi gösterir, geleceğimizi harbi sözler üstüne kurarız…
Sen çiftlikte at tımar ederken, biz insan tımar ediyorduk.
Hafif insanlara ağır geldik. Olay bundan ibaret.
Dünde bugünde yarında yüreğinde yüreğin kadar yanındayım, kendini yalnız hissettiğinde elini yüreğine koy ben hep ordayım.
Sen hayatı müziklerde yaşamayı öğrenmişsin biz ise hayatı karanlık sokaklarda öğrendik.
İnsan, hayata birileriyle savaşmak için gelmez, asıl amaç herkesle geçinebilmektir.
Farklı olmak için servete gerek yok. Delikanlı ol her daim fark yaratırsın!
Hayatta edindiğim tecrübeler, yediğim kazıkların toplamıdır.
Biz eski zaman çocuklarıyız... Varlığı da, yokluğu da biliriz, cefayı sonuna kadar çeker, vefayı fazlasıyla öderiz. Büyük şeylerde gözümüz olmaz, küçücük mutlulukları yeğleriz. Nerden geldiğimizi unutmaz, geldiğimiz yeri hazmederiz. Yüreğimizle yaşar ve severiz.
Delikanlıyız alemde şekil yapmayız herkese! Büyüklerimizi severiz, küçüklerimizi sayarız biz delikanlıyız!
Biz delikanlılığımızı ihtimaller üzerine kurmadık ki ihanetler yüzünden yıkalım.
Özgürlük için mücadele etmeyen korkaklar, özgürlükler tamamıyla bittiğinde kul ve köle olmaktan belki zevk alacaklar. Ama delikanlı adamlar özgürlüğün peşinde davalarını yaşatacaklar.
Kardan adamın saltanatı güneş doğuncaya kadardır.
Gece soğuk vurur bedenime, hayatın acıları biner omuzlarıma ve hayata ağlarım ıssız sokaklarda...
Millet külhan beyi olmuş, etrafı boş bıraktık çakallar dolmuş, bizim yürüdüğümüz gayri meçhul yolmuş alem dedikleri...
Tek başına kalmış aslan gibiyim şu aralar, çevremdeki tüm çakallara inat yaşıyorum!
Bir gün dudakların kurursa okyanusu getiririm sana. Akşam ayazında titrersen güneşi getiririm sana. Eğer gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana.
Her delikanlı saygılı olursa aleme, alem delikanlı olur gösterir sana saygı…
Ağırdır sözlerim her delikanlı dinlesin. Ağır abidir ismim fazla racon kesmeyin, şeklimiz vardır alemde sesinizi kesin. Bizi dinleyin rahat edin.
Firari saatlerin ardından gelen isyankâr sokakların tövbekar evlatlarıyız, diye her haksızlığa tahammül edecek halimiz yoktur.
Bir şeyin delikanlılık olup olmadığı, ya da delikanlıya yaraşır bir söz öyle uzun olmak zorunda da değildir. Kısa ama öz bir ifade ile de delikanlılığı ifade edebilirsiniz.
Ateşle oynayan bir adamın, yangından korkusu olmaz!
Kabiliyetsiz olmak bir kusur değil ama karaktersiz olmak çok büyük sorundur.
Biz ne delikanlılar gördük, alemde şekil yapamaya çalışıp el aleme rezil olan...
Cebine değil, kişiliğine hürmet ediliyorsa adamsın.
Bizim rahat edemediğimiz yerde kimse istirahat edemez.
Mutluluk sözünü yutanla değil ne olursa olsun sözünü tutanla yaşanır.
Çakallar güçlerini kalabalıktan, aslanlar ise yalnızlıktan alır.
Bel altında kalsaydı aklımız, ayaklar altında kalırdı adamlığımız!
Kendini övmek istiyorsan önce saygı göstermeyi bilmelisin.
Para bizim ancak kıyafetlerimizi değiştirir, kişiliğimizi değil!
Delikanlı adam hata yapabilir ama asla yamuk yapmaz.
Bu dünyada her şey biter ama şerefsiz bitmez.
Bizde kaçan kovalanmaz paşam, gelen ağırlanır, giden uğurlanır.
Duruyorsam sebebi var. Susuyorsam nedeni var. Herkes rahat olsun her şeyin bir zamanı var.
Delikanlı adam rahat uyumaz, delikanlı adam sevdiklerini rahat uyutur.
Bize ağır delikanlılık yapmayın, tartıya koysak gram etmezsiniz!
Yılandan, çakaldan korksaydık çoban olmazdık.
Ne davamızı anlayabilecek bir kız bulabildik ne de kızın istediği kadar basit olabildik.
Suskunluğumuz korkumuzdan değil cesaretimizdendir.
Delikanlı olmayana, düşman bile olmam!
Gücünü göstermek için delikanlı olacaksın.
Biz ormanların kralıyız aslanım ite çakala verecek canımız yok.
Bende simetri hastalığı var yamuk insanlara asla tahammül edemiyorum.
Kimseye hata yapmayız hata yapanı aramıza almayız!
Erkeğin yakışıklısı olmaz. Delikanlısı olur.
Delikanlı adamın dostu az, seyircisi ve düşmanı çok olur.
Delikanlı olmak, kendini bir gruba uydurmak değil; bir duruşa sahip olmaktır.
Zehirden şifa, soysuzdan vefa beklersen, âlemden şeklini, nüfustan ismini düşürürler.
Asalet doğuştan gelir, sonradan kazanılmaz.
Gelirken herkes güzel; giderken belli olur karakter.
Alırım hesabını üstün kalır ona göre ayık ol.
Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, Büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz.
Bizim son durağımız İETT durağı değil aslanım, kara topraktır…
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