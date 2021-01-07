Deliklikaya Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Murgul Deliklikaya Şelalesi

Deliklikaya Şelalesi, tortul kayaç üzerindeki 7 metre yükseklikten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla, adeta dans eder gibi 4 metre çapındaki doğal bir delikten aşağıya düşüyor. Bu doğa harikası şelaleyi Artvin'e yolu düşen herkesin görmesini tavsiye ederim.
Deliklikaya Şelalesi Artvin’in Murgul ilçesine bağlı, Başköy’de bulunuyor.
Şelalenin haritadaki konumu ve yol tarifi için buraya tıklayın.
4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' adını verilmiş. Şelale 'ormanın yüzüğü' olarak da anılıyor. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme kazandırılan şelale ziyaretçi akınına uğruyor.
Şelale bölgesinde hizmet veren bir kamp alanı işletmesi bulunmuyor ama bireysel olarak kendi ekipmanınızla burada kamp yapabilirsiniz. Şelalede yaz aylarında işletilen bir belediye tesisi bulunuyor. Burada lavabo ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ayrıca alanda piknik masaları da var.
Şelaleye varmadan göreceğiniz bir alabalık çiftliği bulunuyor. Dilerseniz burada yemek yiyebilir veya şelalenin olduğu yerde piknik yapabilirsiniz.
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