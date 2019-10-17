Deliklitaş Mağarası'na ziyaretçi akını

Başta Antalya olmak üzere Isparta ve Burdur'u da içine alan Batı Akdeniz Bölgesi’nde doğal ve tarihi yerler hafta sonları yürüyüş gruplarının akınına uğruyor. Çok sayıda dağcılık ve doğa spor kulübü, kentin özellikle alternatif ve eko turizm alanındaki değerlerini öne çıkarmada görev alıyor. TODOSK, BEYDOSK, ANDOST, PATİKA, Asi Yaban Keçileri gibi yürüyüş grupları sadece yöre insanının bildiği, araç yolu olmayan yollardan yerli ve yabancı turistlere rehberlik ederek eko turizme kazandırıyor. O gruplardan bir tanesi olan Patika, Isparta'nın merkeze bağlı Güneyce Köyü’nde yeni bir doğa keşfine imza attı.

SON YILLARIN GÖZDESİ OLDU

Kapıkaya Harabeleri ve Deliklitaş Mağarası, Güneyce Bölgesi’nin popüler yürüyüş alanlarından biri oldu. Deliklitaş Mağarası, içindeki ceviz ağacı ve 360 derecelik görselliğiyle ziyaretçilere etkileyici bir manzara sunuyor.

Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'ne bağlı olarak yürüyüş yaptıklarını ve yürüyüş liderliği belgesi ve dağcılık lisansına sahip olduklarını belirtti. Yakışıklı, Kapıkaya Harabeleri-Deliklitaş Mağarası etabının, doğa gruplarının son yıllardaki en gözde ziyaret merkezlerinden biri haline dönüştüğünü söyledi.