Dell G Serisi tanıtıldı

Bir etkinlikte sahne alan Dell, Alienware serisinin yanında G Serisini de tanıtarak, hem taşınabilir hem de oyun canavarı modellerini sergilemiş oldu. Peki, Dell G7 ve Dell G5 serisi oyunculara neler sunuyor?

Dell G7 modeli 17,3 inç büyüklüğünde ekran G5 ise 15 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Her iki modelde de Full HD çözünürlüğünde 144 Hz tazeleme oranına sahip panel yer alıyor. Başlangıç olarak Nvidia’nın GTX 1050 Ti ekran kartının yer aldığı G serisinde Nvidia RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 modelleri opsiyonel olarak sunuluyor.

Intel işlemciden gücünü alan G serisini dilerseniz, Intel i9’a kadar yükseltme imkanınız var. RGB aydınlatmalı klavye ile gelen G7 modeli 1.380 dolardan ve G5 ise 999 dolardan başlayan fiyatlar ile 21 Ocak 2019‘dan itibaren raflardaki yerini alacak.

G serisinin bir de SE modeleri yer alıyor. Bu modellerde Ultra HD ekranın yer aldığını belirtelim. Sunduğu üst düzey performansın yanında inceliği ile de dikkat çeken G Serisi, taşınabilirlik açısından büyük kolaylık sağlıyor.

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