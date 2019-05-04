Dell Unified Workspace çalışma yöntemlerinde devrim yaratıyor

Son kullanıcı bilgi işlem sürecine yönelik öngörülü yaklaşım, çalışanlara düş kırıklığından uzak, çalışmaya hazır bir deneyim sunacak. Ayrıca BT ekiplerinin yönetim görevlerini birleşik olarak tamamlayabilmesi için otomatikleştirilmiş, açık ve akıllı çözümler sağlayacak. Dell Technologies Unified Workspace işletim sisteminden, cihazdan ve bulut ortamından bağımsız olarak tüm müşteri ortamları ile kullanılabilen, esnek ve ölçeklendirilebilir hizmetler ve çözümler sunacak. Böylece BT yöneticilerinin son kullanıcılarına cihaz seçimi, dağıtımı, güvenliği, yönetimi ve desteği konusunda yardımcı olacak. Dell Technologies Ürün ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Clarke, şunları söyledi: “Size spesifik kullanım alanlarına göre iş gücünüzün ihtiyacı olan cihazların ve uygulamaların neler olduğunu söyleyen, akıllı bir çözüm hayal edin. Kişiye özel olarak hazırlanan bu cihazları, önceden yapılandırılmış ve ihtiyaç duyulan tüm uygulamalar ve güvenlik özellikleri yüklenmiş olarak, BT departmanının cihaza dokunmasına gerek bile kalmadan doğrudan son kullanıcıya teslim eden bir çözüm. Şimdi de, aynı çözümün son kullanıcının parola sıfırlama, uygulamalara erişim ve kopan VPN bağlantıları gibi günlük BT sorunlarını çözmelerine proaktif bir şekilde yardımcı olduğunu hayal edin.” Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? World War Z, yeni görevler, silahlar ve zorluk seviyesine kavuşuyor Gizemli Left 4 Dead videosu YouTube’da görüldü

Clarke sözlerine şöyle devam etti: “İşte BT'nin neredeyse tüm cihazları bulut üzerinden dağıtıp yönetmesine, güvenliği sağlayıp desteklemesine yardımcı olan, sektördeki en kapsamlı bu çözüm Dell Technologies Unified Workspace.” BT'nin çalışanlara güç katmasını sağlıyor Unified Workspace çözümü, BT departmanının zaman alan, karmaşık ama hayati önem taşıyan görevleri şeffaflık, öngörü ve otomasyon sağlayan özellikler sayesinde kolaylaştırmasını sağlar. Böylece müşterilerin iş gücü dönüşümünü gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Entegre platform müşterilerin en çok yardıma ihtiyaçları olan yerden başlamalarına yardımcı olur. Ardından BT'nin çalışanlara güç katmasını sağlayacak, kapsamlı Unified Workspace deneyimine sahip olana kadar bir sonraki önceliğe geçmelerini sağlar. Bulut üzerinden bilgisayar kurulum ve yönetim süreçleri modernizasyonu Geleneksel bilgisayar yaşam döngüsü yönetimi (PCLM) kullanıcıyla birebir temas kurulan, pahalı bir süreçtir. Her geçen gün artan mobil ve uzaktan çalışan personel düşünüldüğünde ölçeklendirilmesi pek mümkün değildir. Unified Workspace çözümünün altyapısı olan VMware Workspace ONE sayesinde, müşteriler Dell cihazları için kullandıkları yöntemleri modernize eden birleştirilmiş uç nokta yönetim teknolojisinden yararlanabilirler.

Bir cihaz yapılandırıldıktan sonra, Workspace ONE çözümünün birleştirilmiş uç nokta yönetim olanakları, müşterilerin konvansiyonel PCLM süreçlerinin ötesine geçiyor. Workspace ONE; bulut ilkesi yönetimi, kolaylaştırılmış uygulama kurulumu, otomatik yamalar ve iyileştirilmiş cihaz durumu izleme ve tanılama özelliklerinden yararlanılmasını sağlar. Çalışanlar herhangi bir cihazda bir kez oturum açtığında tüm yerel, SaaS ya da dahili uygulamalara sorunsuz bir şekilde erişebilirler. Böylece Workspace ONE birleştirilmiş, dijital bir çalışma alanı deneyimi sunar. Microsoft ile entegrasyon sayesinde, müşteriler Microsoft 365, Workspace ONE ve Dell Provisioning and Deployment Services'den faydalanacaktır. Cihaz seçim ve dağıtım süreci Dell Technologies, çalışanın bilgisayarını nasıl kullandığını değerlendiren verilere dayalı öngörülerden yararlanır. Firma, müşterilerin her bir çalışanı için doğru bilgisayarı ve uygulamaları seçmelerine yardımcı olacak. Bunun için, cihazları doğrudan Dell fabrikasından son kullanıcılar için önceden yapılandırılmış halde gönderecek. Bu veri güdümlü, müşteriyle birebir temas kurulmasını gerektirmeyen deneyim, BT departmanının zamandan ve paradan tasarruf etmesine de yardımcı olur. Bu şekilde, BT'nin kaynaklarını diğer stratejik projelere odaklamaları ve çalışanlara kişiselleştirilmiş cihazların yanı sıra veri ve uygulamalara erişim olanağı verilmesi sağlanır. Böylece çalışanlar makinelerini açar açmaz üretken hale gelebilirler.

Bu deneyimin bir parçası, bugün Dell Provisioning for VMware Workspace ONE ile birlikte eyleme geçiriliyor. Kuruluşların, şirket uygulamaları ve ayarlarıyla önceden yapılandırılmış cihazları, doğrudan Dell fabrikasından son kullanıcılara gönderebilmelerine olanak tanınıyor. Bu yöntem, dağıtılan her 1.000 cihaz başına, BT'nin harcadığı yaklaşık süre olan 1 haftaya kadar tasarruf sağlayabilir.

BIOS güvenliği Bilgisayar korsanlığı her geçen gün biraz daha karmaşık bir hal alıyor. BIOS da müşteriler için her geçen gün biraz daha önemli bir kaygı haline geliyor. BIOS bilgilerini, bozulabilecek şekilde, donanım cihazının kendisinde depolayan rakiplerin aksine, BIOS standartlarını ana makine dışında depolamak, kullanıcının BIOS standartlarının kurcalanmamış bir versiyonuna baktığından emin olmasını sağlar. Unified Workspace çözümüyle, Dell Technologies bağımsız olarak indirilebilen ve ayrıca VMware Workspace ONE, Secureworks ve CrowdStrike ile bütünleştirilebilen, ana makine dışı BIOS doğrulama aracı olan Dell SafeBIOS'a yönelik yeni özelliğini kullanıma sunuyor. Bu bütünleştirme, BIOS'un bütünlüğüne dair daha fazla şeffaflık sağlıyor. Güvenlik operasyonları artık CrowdStrike konsollarını kullanarak BIOS'larına yönelik saldırıları proaktif olarak algılayabilir. Ve Secureworks sayesinde, türünün en iyisi öngörülere erişebilirler. Bu şeffaflık sayesinde, BT departmanı uyumsuz cihazları tekrar uyumlu hale getirecek kablosuz güncellemeleri göndermek için Workspace ONE'da otomatik iş akışları ayarlayabilir. Ölçümleri doğrudan Secureworks tehdit istihbaratına, CrowdStrike tehdit algılamasına ve VMware Workspace ONE cihaz sağlık durumuna bağlayabilme becerisi, ekstra izleme ve şeffaflık düzeyi sağlar.