Dell Unified Workspace çalışma yöntemlerinde devrim yaratıyor

Geleneksel bilgisayar yaşam döngüsü yönetimi (PCLM) kullanıcıyla birebir temas kurulan, pahalı bir süreçtir. Her geçen gün artan mobil ve uzaktan çalışan personel düşünüldüğünde ölçeklendirilmesi pek mümkün değildir. Unified Workspace çözümünün altyapısı olan VMware Workspace ONE sayesinde, müşteriler Dell cihazları için kullandıkları yöntemleri modernize eden birleştirilmiş uç nokta yönetim teknolojisinden yararlanabilirler.

Bir cihaz yapılandırıldıktan sonra, Workspace ONE çözümünün birleştirilmiş uç nokta yönetim olanakları, müşterilerin konvansiyonel PCLM süreçlerinin ötesine geçiyor. Workspace ONE; bulut ilkesi yönetimi, kolaylaştırılmış uygulama kurulumu, otomatik yamalar ve iyileştirilmiş cihaz durumu izleme ve tanılama özelliklerinden yararlanılmasını sağlar. Çalışanlar herhangi bir cihazda bir kez oturum açtığında tüm yerel, SaaS ya da dahili uygulamalara sorunsuz bir şekilde erişebilirler. Böylece Workspace ONE birleştirilmiş, dijital bir çalışma alanı deneyimi sunar.

Microsoft ile entegrasyon sayesinde, müşteriler Microsoft 365, Workspace ONE ve Dell Provisioning and Deployment Services'den faydalanacaktır.

Cihaz seçim ve dağıtım süreci

Dell Technologies, çalışanın bilgisayarını nasıl kullandığını değerlendiren verilere dayalı öngörülerden yararlanır. Firma, müşterilerin her bir çalışanı için doğru bilgisayarı ve uygulamaları seçmelerine yardımcı olacak. Bunun için, cihazları doğrudan Dell fabrikasından son kullanıcılar için önceden yapılandırılmış halde gönderecek. Bu veri güdümlü, müşteriyle birebir temas kurulmasını gerektirmeyen deneyim, BT departmanının zamandan ve paradan tasarruf etmesine de yardımcı olur. Bu şekilde, BT'nin kaynaklarını diğer stratejik projelere odaklamaları ve çalışanlara kişiselleştirilmiş cihazların yanı sıra veri ve uygulamalara erişim olanağı verilmesi sağlanır. Böylece çalışanlar makinelerini açar açmaz üretken hale gelebilirler.

Bu deneyimin bir parçası, bugün Dell Provisioning for VMware Workspace ONE ile birlikte eyleme geçiriliyor. Kuruluşların, şirket uygulamaları ve ayarlarıyla önceden yapılandırılmış cihazları, doğrudan Dell fabrikasından son kullanıcılara gönderebilmelerine olanak tanınıyor. Bu yöntem, dağıtılan her 1.000 cihaz başına, BT'nin harcadığı yaklaşık süre olan 1 haftaya kadar tasarruf sağlayabilir.