Efsane isim Brigitte Bardot yaşama veda etti

Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot’nun 91 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bir döneme damga vuran oyuncu ve şarkıcı, son yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Çiğdem Sevinç

Fransız sinemasının ve müziğinin efsane isimlerinden Brigitte Bardot, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bardot’nun ölümü, sanat dünyasını yasa boğdu.

“VE TANRI KADINI YARATTI” FİLMİYLE POPÜLERLİĞİNİ ARTTIRMIŞTI

1956 yapımı “Ve Tanrı Kadını Yarattı” filmiyle uluslararası üne kavuşan Bardot, 1970’lerin başında oyunculuğu bırakarak aktif siyasete yönelmişti. Sanatçı özellikle hayvan hakları savunuculuğuyla tanınırken, Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’yi açık desteklemesi nedeniyle de sık sık eleştirilmişti.

20. YÜZYILIN UNUTULMAZ İKONUYDU

Bardot’nun sanat kariyeri, özgün tarzı ve cesur duruşu, onu 20. yüzyılın unutulmaz ikonlarından biri haline getirmişti. Hayranları ve pek çok ünlü isim, Bardot’nun vefatının ardından sosyal medyada taziye mesajları paylaşıyor.

