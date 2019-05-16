Della Miles Bağcılar’da iftar yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Gönül Sofraları” adlı iftar programının önceki akşam konuğu Della Miles oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri olarak Azerbaycan Dostluk Parkı’nda gerçekleştirilen programa katılan ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

“Bu benim ilk iftar davetim. Çok güzel bir duygu. Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Herkes burada tek vücut gibi” diyen Miles, yaklaşık 3 bin 500 kişiyle birlikte iftar yemeği yedi.

İftarın ardından ilçe meydanındaki ramazan etkinliklerine katılan Della Miles, tüm stantları gezdi.



