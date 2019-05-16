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Della Miles Bağcılar’da iftar yaptı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce Müslüman olan dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Della Miles, Türkiye’deki ilk iftarını İstanbul’un Bağcılar ilçesinde açtı.

Della Miles Bağcılar’da iftar yaptı

Bağcılar Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Gönül Sofraları” adlı iftar programının önceki akşam konuğu Della Miles oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri olarak Azerbaycan Dostluk Parkı’nda gerçekleştirilen programa katılan ünlü şarkıcı, muhabirlerin sorularını da yanıtladı.

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“Bu benim ilk iftar davetim. Çok güzel bir duygu. Bütün dünyayı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Herkes burada tek vücut gibi” diyen Miles, yaklaşık 3 bin 500 kişiyle birlikte iftar yemeği yedi.

İftarın ardından ilçe meydanındaki ramazan etkinliklerine katılan Della Miles, tüm stantları gezdi.


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Della Miles Della Miles bağcılar

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