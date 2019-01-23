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Demba Ba Başakşehir’de ilk antrenmanına çıktı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 23.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde ilk antrenmanına çıktı.

Demba Ba Başakşehir’de ilk antrenmanına çıktı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5’e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, geniş alanda yapılan oyunla idmanı tamamladı. Başakşehir’in kadrosuna kattığı yeni transfer Demba Ba da turuncu-lacivertli kulüpte ilk antrenmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi.

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