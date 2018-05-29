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Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Kara Kartal’la el sıkışan Demba Ba, Çin’den gelen son dakika teklifine net yanıt verdi. Menaceri aracılığıyla Shanghai Shenhua’dan yıllığı 8 milyon Euro’dan (42 milyon TL) 3 senelik öneri alan Senegalli, “Kariyerimin son dönemindeyim. Benim için her şey para değil, kalbim Beşiktaş’la” dedi.

Demba Ba'dan Beşiktaş kararı

Transfer döneminin resmen başlamasına sayılı günler kala Siyah-Beyazlılar’da hareketli dakikalar yaşanıyor. Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş’le yapılan transfer zirvesinde tecrübeli hocadan, “Önceliğimiz forvet ve sağ bek olmalı” isteğini alan Başkan Fikret Orman, önceliğini hücum hattı takviyesine vermişti. Bu konuda transferden sorumlu yönetici Asbaşkan Umut Güner’i bizzat görevlendiren Orman, Demba Ba’nın Siyah-Beyazlılar’a tekrar kazandırılmasını bekliyor. Güner’in, sezonun ikinci yarısını Göztepe’de kiralık olarak geçirip boşa çıkan 33 yaşındaki futbolcu için Çin Ligi ekipleriyle yarıştığı öğrenildi.

Mega teklife rağmen...

Senegalli futbolcuyla yıllık 2.5 milyon Euro’dan (13 milyon TL) 2 senelik sözlü anlaşmaya varan Siyah-Beyazlılar’ın, son olarak Shanghai Shenhua’nın devreye girip teklifini artırması sonrasında zora girdi. Önceki gün menaceri aracılığıyla Uzak Doğu ekibinden seneliği 8 milyon Euro’dan (42 milyon TL) 3 yıllık öneri alan tecrübeli futbolcunun, 24 milyon Euro’luk (128 milyon TL) teklife rağmen Beşiktaş’tan yana tavır aldığı bildirildi. Çin’den gelen son öneriyi kendisine ileten menaceriyle konuyu değerlendiren Ba’nın, “Evet, Çin’den gelen teklif daha iyi ancak kariyerimin son dönemindeyim. Benim için her şey para değil. Benim kalbim Beşiktaş’la. Yuvama dönmek istiyorum” dediği ifade edildi.

Yönetim, restini çekti

Demba Ba’yla transferi konusunda menaceriyle görüşmelerini sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, Çin’den gelen teklif sonrasında geri adım atan oyuncunun temsilcisine son kararları için 2 günlük süre verdiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncunun bu kararının ardından tarafların resmi imzaları yakın zaman içerisinde atması bekleniyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig demba ba Beşiktaş Göztepe

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