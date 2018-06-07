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Demba Ba'dan olay Beşiktaş kararı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'la ön anlaşma sağlayan Demba Ba, yönetimden gelen, 'Şenol hoca seni birinci forvet olarak görmüyor’ mesajı sonrasında, "İstediğim saygıyı görmüyorum" diyerek rotayı Çin'e kırdı.

Demba Ba'dan olay Beşiktaş kararı

Bacağındaki sakatlığı atlatmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kiralık olarak geçiren Demba Ba, ortaya koyduğu etkili performansla göz doldurmuştu. İzmir ekibinde çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyen Senegalli futbolcu, Beşiktaş Yönetimi’nin hedefleri arasına girmişti. 33 yaşındaki golcüyle sözlü anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar’ın işi neden resmileştirmediği ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş’in transferine soğuk baktığı deneyimli isimle görüşen yönetimin, “Hoca, birinci santrfor olarak başka bir futbolcu düşünüyor. Seni ikinci golcü olarak biz istiyoruz. Oynayıp öne geçersin” sözlerini sarf ettiği bildirildi.

Rotası değişiyor...

Bu gelişmenin ardından kariyer planlamasını gözden geçirme kararı alan Demba Ba’nın, “Şu anda çok iyi durumdayım. Formayı daha iyi oynayan alır. Beşiktaş, benim için paradan daha önemli. Ama istediğim saygıyı görmediğim ortada” diyerek rotayı Çin’e kırdığı kaydedildi. Başarılı ismin, Siyah-Beyazlılar’la seneliği 2.5 milyon Euro’dan 2 yıllık ön anlaşma yapmasına rağmen Çin’den gelen seneliği 8 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontratı gündemine aldığı belirtildi.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş demba ba

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