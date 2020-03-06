Demba Ba'dan Şampiyonlar Ligi finaline davet

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Twitter hesabından yayınlanan video ile dünya genelindeki futbolseverleri İstanbul'a davet eden Demba Ba, "Bence İstanbul'da harika bir final maçı oynanacak. İstanbul, futbolla yaşayan harika bir kent. Finali canlı izlemek isteyenler, İstanbul'da kesinlikle harika zaman geçirecek" ifadelerini kullandı.
Biletleri UEFA'nın internet sitesinden satışa çıkarılan UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta oynanacak.
(AA)
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