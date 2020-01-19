Demba Ba'dan Vedat Muriqi göndermesi

Başakşehir'de gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Demba Ba sosyal medyadan imalı bir paylaşım yaptı. Ba'nın göndermeyi 2. sarıdan kırmızı kart gören Fenerbahçeli golcü Muriqi'ye yaptığı düşünüldü. Daha sonrasında Fenerbahçe Muriqi paylaşımında bulundu.
Başakşehir'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Demba Ba'nın paylaşımı dikkat çekti. Bugün gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Demba Ba'nın imalı paylaşımı Muriqi göndermesi olarak algılandı. Okan Buruk, 67. dakikada Demba Ba'yı oyundan çıkarmıştı.
Fenerbahçe kulübü, Gaziantep maçında 1 gol, 1 asist yapan Muriqi'yi sosyal medya hesbaından paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp "Senin Muriqi'n yok!" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
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