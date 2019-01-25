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Demba Ba resmen Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2019 18:42 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni transferi Demba Ba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Demba Ba için 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile üst yönetici Mustafa Eröğüt hazır bulundu.

Demba Ba resmen Başakşehir'de

Burada açıklama yapan Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın transferi için 1 ay kadar uğraştıklarını söyledi.

Demba Ba'nın özellikle transfer etmek istedikleri bir oyuncu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "İngiltere'de, Almanya'da, Türkiye'de önemli başarılara imza atmış, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın çok istediği, başta kendim olmak üzere yönetim kurulumuzun arzu ettiği önemli bir transferi, ekibimizin dikkatli ve güzel çalışmasıyla neticelendirdik" ifadelerini kullandı.

"DEMBA BA ÇİN'DEKİ ÜCRETİNDEN BÜYÜK BİR FEDAKARLIK GÖSTERD"İ
Transfer sürecinde oyuncuyla birkaç kez görüştüklerinin altını çizen Gümüşdağ, "Nokta bir transferle karşınızdayız. Demba Ba'ya hoş geldin diyorum. Şu anda denk bütçe gitmeye çalışan bir kulübüz. Bonservissiz olduğu için bizim adımıza doğru bir transfer. Oyuncuyla 2,5 senelik anlaşma yaptık. Kendisi mevcut rakamlarla eş değer bir ücrete imza attı. Oradaki ücretinden de büyük bir fedakarlık gösterdi" diye konuştu.

DEMBA BA: FUTBOLU ÇOK SEVDİĞİM İÇİN BURADAYIM
Daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Göztepe formalarını da terleten Demba Ba, çok sevdiği bir ülkeye yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Transferinde emeği olan başta Göksel Gümüşdağ ve Mustafa Eröğüt olmak üzere herkese teşekkür eden Senegalli golcü, şunları kaydetti:

"Onların bana yaklaşımı ve benle konuşma tarzı çok etkileyiciydi. Bu kulüpte çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Bu da beni Medipol Başakşehir için oynamaya motive etti. Bu yeni bir macera. Daha önce nasıl gerçekleştirdiysem, tekrar bunu yapacağım. Benim kişisel olarak değil ama takım olarak bir hedefim var. Çok kaliteli ve ligin tepesinde olan bir takıma geldim. Amacım, sezon sonunda ligi tepede bitirmek ve burada kalmak. Futbolu çok seviyorum. Taraftarlar kısmen önemli tabii ki. Çok taraftar veya az taraftar, ya da büyük takım veya küçük takım benim için fark etmiyor. Ne olursa olsun, ben bu oyunu sevdiğim için buradayım."

Demba Ba, son olarak Çin'in Şangay Shenhua takımında forma giymişti.

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