Demba Ba: Şampiyonlar Ligi'nde rakip fark etmez, kim gelirse gelsin

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle az sayıda maçta forma giyebilen Senegalli oyuncu, "Şu an halimden çok memnunum, çok iyi bir gelişim gösterdim, daha da göstermeye devam ediyorum. Şu anki fiziksel durumumdan çok memnunum. Sakatlık dönemin tamamen atlattım" sözlerine yer verdi. "UZUN ZAMANDIR BÖYLE BİR HAVA GÖRMEMİŞTİM" Deneyimli golcü, geçtiğimiz sezon kaçırılan şampiyonluktan ders aldıklarını belirterek, takımın şu anki durumuyla ilgili olarak, "Kaçan şampiyonlukta bir değil, birkaç neden vardı. Bu da bizim kendi içinde konuştuğumuz, düzeltmeye çalıştığımız nedenler. İnanıyorum ki bu hatalar bir daha tekrarlanmayacak ve böyle bir durum bir daha yaşanmayacaktır. Takımın havasını çok iyi görüyorum. Hatta uzun zamandır böyle bir hava görmemiştim. Bunun da sonuçlara ve sezona çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Demba Ba, geçtiğimiz sezon takımın gol yollarında yaşadığı sorununun hatırlatılması ve bunun kaçan şampiyonluktaki payının sorulması üzerine ise, "Bu pozisyonda oynayan kimseye saygısızlık etmek istemem, ben de kalitemi biliyorum. Bu sakatlığı yaşamak istemezdim. Geçtiğimiz sene gol sıkıntısı yaşadık ama kadromuz kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroydu. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız gol sorununu bir kişi üzerine yıkamayız, bu bireyselden çok kollektif bir sorundu" değerlendirmesinde bulundu.

Demba Ba, "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında hangi takımlar ön plana çıkar?" sorusuna ise, "Açıkçası bunun cevabını sezon başlamadan veremeyiz. Buna şöyle bir örnek vereyim, geçtiğimiz sezona baktığımızda Fenerbahçe'de bir başkan değişikliği olmuştu ve Sayın Ali Koç yönetimi ile beraber göreve gelmişti. Bu yönetimle beraber herkes 'Fenerbahçe çok tehlikeli olacak, Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayı' derken neredeyse son haftalara kadar kümede kalma mücadelesi verdiler. O yüzden futbolda kesinlik ve bir garanti yok. Bundan dolayı sezon başlangıcını görüp, ona göre bir değerlendirmede bulunabiliriz" yanıtını verdi. "DEMBA BA'DAN BEŞİKTAŞ YORUMU" Senegalli yıldız, Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile ilgili olarak yapılan, "Abdullah Avcı bir sistem hocası. Sistemini oturtması için zamana ihtiyacı var ancak Beşiktaş'ta bu zaman verilmez" yorumlarına katılmadığını belirterek şöyle konuştu: "Abdullah Avcı çok iyi bir hoca, antrenör ve taktisyen. Şuna da inanıyorum ki evet bir sistem hocası ama elindeki kadro yapısına göre de sistemini değiştirebilecek zekaya sahip ve akıllı bir hoca. Onların teknik ekibiyle de aram çok iyi. Zaten biliyorsunuz Beşiktaş'ta da bir geçmişim var. O yüzden bir yanım başarılı olmalarını istiyor ama tabi ki daha ağır basan yanım başarılı olmalarını istemiyor. Çünkü bizim şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden biri."

Deneyimli futbolcu, "Beşiktaş şampiyon olursa Sultanahmet Camisi'nde namaz kılacağını söylemiştin ve kılmıştın. Başakşehir şampiyon olursa ne yapacaksın?" sorusuna ise, "Şu an bilmiyorum. O zaman geldiği zaman konuşuruz, görürüz" yanıtını verdi. "GERARD DEĞİL KAMERUN" Demba Ba, kariyerinin en özel anının ve golünün Senegal formasıyla Kamerun'a attığı gol olduğunu söyledi. Deneyimli futbolcu, "En özel golüm, 2011-2012 sezonunda Senegal-Kamerun maçında Afrika Kupası'na bizi götüren gol. Kamerun'a karşı 92. dakikada attığım gol Senegal'i Afrika Kupası'na taşımıştı. Benim için en önemli en unutulmaz an o andı" ifadelerine yer verdi. Senegalli futbolcu, Chelsea formasıyla, Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard'ın ayağının kayması sonucu kaptığı topla şampiyonluğu getiren golü atmasının hatırlatılması üzerine ise, "Gerrard ile yaşadığım an normal bir goldü. Diğer gol benim ülkem içindi" şeklinde konuştu. DEMBA BA'NIN BİRLİKTE OYNADIĞI EN İYİ 11 Demba Ba kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i ise şöyle saydı: