Demba Ba, Süper Lig'de 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu

Medipol Başakşehir, 2019/20 Süper Lig sezonunda mutlu sona ulaştı. Lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden turuncu lacivertlilerin yıldızı Demba Ba da adını lig tarihine yazdırdı. Senegalli golcü, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu.

2016/17 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk kupasını kaldıran ve aynı başarıyı Başakşehir'le de tekrarlayan Senegalli golcü, Süper Lig'de 2 farklı takımda şampiyonluk yaşamış yabancı oyuncular listesinde yer aldı.

Bu başarıyı daha önce yakalayan isimler ise şu şekilde:

MİRSAD KOVACEVİC

1985-1986 Beşiktaş

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

ELVİR BOLİC

1992-1993 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

STJEPAN TOMAS

2003-2004 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

TOMAS ZAPOTOCNY

2008-2009 Beşiktaş

2009-2010 Bursaspor

27 MAÇTA 12 GOL VE 4 ASİST

West Ham United, Newcastle United, Chelsea, Beşiktaş, Shanghai Shenhua ve Göztepe'de top koşturan Demba Ba, son durağı olan Başakşehir'de adeta ikinci baharını yaşadı.

Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen büyük bir profesyonellik örneği göstererek yoğun çalışmalar sonucunda sahalara tekrar dönen 35 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon transfer olduğu turuncu-lacivertlilerin en önemli silahı haline geldi.

2019/20 sezonunun ilk 15 haftasında sadece 1 gol atabilen tecrübeli santrfor, daha sonra formunu yakalayarak 27 maçta 12 gol, 4 asist ile katkı sağladı.

