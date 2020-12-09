Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

"HAKEM MAÇA ÇIKARSA SAHADA OLMAYACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." açıklamasında bulundu.

UEFA 4. HAKEMİ GÖREVDEN ALDI

UEFA, 4. hakemi ırkçı söylemleri nedeniyle görevden aldı. Karşılaşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı. PSG'de sosyal medya hesabından Başakşehir'in tweetini retweet etti.