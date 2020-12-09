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Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 00:42 | Son Güncelleme

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Irkçı söylemler nedeniyle M.Başakşehir sahadan çekildi. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakemin görevden alındığını açıkladı. Başakşehir'de Demba Ba ve Ponck'in sahaya çıkmak istemediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetle kınıyor, UEFA'nın gerekli adımı atacağına inanıyorum" dedi.

Demba Ba ve Ponck sahaya çıkmak istemiyor

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

"HAKEM MAÇA ÇIKARSA SAHADA OLMAYACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." açıklamasında bulundu.

UEFA 4. HAKEMİ GÖREVDEN ALDI

UEFA, 4. hakemi ırkçı söylemleri nedeniyle görevden aldı. Karşılaşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı. PSG'de sosyal medya hesabından Başakşehir'in tweetini retweet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: IRKÇILIĞA VE AYRIMCILIĞA KAYITSIZ ŞARTSIZ KARŞIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız."mesajını paylaştı.

ANKARA'DAN DESTEK MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz. NO TO RACISM!"

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Irkçılık bir hastalıktır"

4 BÜYÜKLERDEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Paris Saint-Germain maçında ırkçılık yaşayan Medipol Başakşehir için destek paylaşımları bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılık yapıldı. Bu olayın yaşanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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