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Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Senegalli futbolcuya ırkçı sözler sarf ettiği iddia edilen Zang Li, 6 maç men cezasına çarptırıldı.

Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıya 6 maç men!

Shanghai Shenhua ile Changchun Yatai arasında arasında oynanan Çin Süper Ligi karşılaşması sırasında eski Beşiktaşlı ve Göztepeli futbolcu Demba Ba'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği ileri sürülen Zang Li'ye altı maç men cezası verildi.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Çinli futbolcunun "müsabakanın seyrini bozduğu, sahada düzensizliği provoke ettiği ve sosyal yönden olumsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle altı resmi müsabakadan men ve 42.000 Çin yuanı, yani yaklaşık 5.300 euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Federasyonun kararında ırkçı nitelikli saldırıya dair bir ifadenin yer almaması dikkat çekti.

Changchun Yataii ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Shanghai Shenhua Teknik Direktörü Wu Jingui, oyuncusu Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıda bulunulduğunu iddia etmiş, konuya ilişkin bir açıklama yapmayan Senegalli futbolcu ise sosyal medyadan kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etmekle yetinmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Zang Li demba ba Çin Shanghai Shenhua Changchun Yatai

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ceza budur sözde spor dostluğu pekiştirmek için yapılır ama sahaya böyleleri ırkçılığı sokunca sahalar çirkefleşen oyuncularla dolar
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