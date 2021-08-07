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Demet Akalın, Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

07.08.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, son günlerde Türkiye’nin yaşadığı yangın felaketinde yaptığı yardımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, Afgan mültecilerin parkta oturarak eğlendiği bir videoyu paylaşarak "Acımıza saygıları yok. İstemiyoruz ülkemde" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın, Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Demet Akalın, ülkenin çeşitli yerlerinde başlayan yangınların ardından yardım toplamaya başladı. Kendi yardımlarıyla illere ürün gönderen Akalın, evsiz kalan afetzedelere de bizzat yardım etti. Yangınla ilgili paylaşımlarına devam eden şarkıcı, bir de Afgan göçmenlere sitem etti.

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"ACIMIZA SAYGILARI DA YOK"

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Afgan mültecilerin parkta eğlendiği bir videoyu paylaşarak "Acımıza, yangına, bize saygıları da yok. Hepsi aslan gibi Afgan. İstemiyoruz ülkemde bu kadar acımız varken" dedi.

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"3,5 MİLYON AFGAN GELECEKMİŞ, NE YAPACAĞIZ BİLMİYORUM"

Demet Akalın daha önce de 3,5 milyon Afgan mültecinin Türkiye geleceği yönündeki iddia için "Radyoda duydum şu an 3,5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazlada şu an Türkiye'deymiş. Ne yapacağız valla merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Demet Akalın Instagram
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