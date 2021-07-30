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Ezgi Mola'nın Afgan mülteci isyanı: İstemiyoruz kardeşim!

30.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi bir süredir gündemde. Sık sık gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Ezgi Mola bu konuda isyan etti.

Ezgi Mola'nın Afgan mülteci isyanı: İstemiyoruz kardeşim!

Afganistan’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor.

Sığınmacıların hep genç erkek olması da gözlerden kaçmıyor. Son olarak Masumlar Apartmanı'ndaki performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

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Ezgi Mola "Bu ne ya buna izin vermek hangi akla hizmettir? İstemiyoruz kardeşim benim ülkemin gençleri işsiz güçsüzken sen bunları doyuramazsın! Bir tane kadın, çocuk yok amacınız ne? Ne yapmaya geliyor bunlar?" diyerek isyan etti.

Ekran Alıntısı


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Ezgi Mola
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