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Pınar Altuğ: Ülkem yanarken bir de bunlar...

07.08.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, Murat Boz'un ardından mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti!

Afganistan’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor.

Murat Boz paylaştı! Murat Boz paylaştı! "Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?"

Murat Boz'un çok konuşulan paylaşımının ardından, aynı görüntülere bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi.

Altuğ yaptığı paylaşıma, "Bu bambaşka bir konu! Dünyanın hiçbir yerinde bir baba evlatlarını, ailesini bırakıp savaştan kaçmaz. Savaştan ilk kurtarılacak olan kadınlar ve çocuklardır! Ülkem yanarken bir de bunlar!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Pınar Altuğ
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Tepedekiler Arap hayranı olduğu sürece bu göçler bitmez. Amaç, ülkenin demografik yapısını bozmak. Din ümmet kardeşliği yoktur asıl kardeşlik ırk ve soydan gelir.
ülkeyi karıştırmak için akp işleri bunlar..hiç bir ülkeye kimse böyle giremez .
herseyi dogalmıs gibi gösterip turkiyenin altını oyuyorlar ve bunu yavaş yavaş sabırla yapıyor dış güçler.. ..herseyimiz satıldı herseyimiz ithal yapılan fabrika yok.şimdide insan ithal ediyoruz ..ekonomiyi dönduruyorlarmış .suriyeliler bir giderse ekonomi çökermiş....

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