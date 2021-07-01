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Demet Akalın Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi: Toplu duanın...

01.07.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, koronavirüse yakalanan ve uzun zamandır yoğun bakımda olan Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi.

Demet Akalın Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi: Toplu duanın...

Geçtiğimiz aylarda kızı Eliz’i kucağına alarak ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Alişan'ın, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş entübe edildi. Alişan, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt vermişti.

Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş nasıl? &quot;Durumu kritik&quot;Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş nasıl? "Durumu kritik"

Alişan'ın kardeşinin yoğun bakım tedavisi devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi.

Ekran Alıntısı

Akalın paylaşımında "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diyerek dua istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Demet Akalın
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