Demet Akalın astrologlara inandı, ayda 600 bin TL'den vazgeçti

Deprem sürecinde evini kaybeden afetzedeler için yardımlarda bulunan Demet Akalın son paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalından yemek programı teklifi alan Akalın teklifi astrologlarla değerlendirdi.

Haftanın 3 günü stüdyoya girip, ayda 600 bin TL alacak olan Akalın şoke eden bir karar aldı. Şarkıcı, astrologlara danışıp olumsuz yanıt alınca 50 bölümlük bu teklifi geri çevirdi.

Sosyal medyadan "Astrologları dinleyip 50 bölümlük TV yemek programını reddettik. Program tutarsa vallahi vebali sizsiniz" dedi.