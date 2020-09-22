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Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:47 | Son Güncelleme

Demet Akalın programında makyaj markası çıkaran eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme yaptı. Akalın, isim vermeden "Ben de çıkartabilirim bu kadar efül efüllür çıkarırken" dedi.

Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı.

Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi. Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.

Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artıran Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.

KENDİSİNİ ÖVDÜ

Öte yandan 48 yaşındaki Demet Akalın, Instagram hesabından programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan mısın be kızım" deyip kendisini övdü.

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