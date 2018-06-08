MAGAZİN

Demet Akalın'dan Sefa Doğanay'a teklif

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programının 2. sezon şampiyonu Sefa Doğanay'a Demet Akalın'dan sürpriz bir teklif geldi. Demet Akalın, Sefa Doğanay'ın paylaşımının altına, "Oğlum sana şarkı bulucam çıkarır mısın bir single?" şeklinde bir yorum yazdı.

Demet Akalın'dan Sefa Doğanay'a teklif

Komedyen Sefa Doğanay, Instagram hesabından Bilal Sonses'in 'Gel Hayalim' adlı şarkısını çaldığı bir video paylaştı. Doğanay'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken Demet Akalın da boş durmadı ve videonun altına şaşırtan bir yorum yazdı.

ÇIKARIR MISIN Bİ SİNGLE?

Demet Akalın, Sefa Doğanay'ın paylaşımının altına, "Oğlum sana şarkı bulucam çıkarır mısın bir single?" şeklinde bir yorum yazdı.

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Sefa Doğanay ise aldığı teklifi şu sözlerle cevapladı: "Kraliçem, sizinle herşeye varım. Şeref duyarım bayıla bayıla hem de"


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Anahtar Kelimeler:
Yetenek Sizsiniz sefa doğanay demet akalın

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