Demet Akalın, Elon Musk'ın iş ilanına talip oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Elon Musk'un sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX için Türkiye müşteri temsilciliği yapacak bir kişi arandığı öğrenildi. İş ilanının şartlarına göre; müşteri temsilciliği yapacak olan kişinin aylık olarak 120 bin TL maaş alacağı da belirtildi.

Şarkıcı Demet Akalın da okumuş olduğu bu habere kayıtsız kalamadı ve X platformundaki sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yapmış olduğu imla hataları ile bilinen Demet Akalın, "Maaşı istemem, bir yere bağışlarsak varım" yazdı. Ancak Demet Akalın bu cümleyi, "Maaaşı istememm biyere bağışlarsak varım" şeklinde yazdı.

Bir X kullanıcısı da bu paylaşıma cevap olarak, "Okumuyorsunuz sanırım Türkçe bilen birini arıyorlar." yazdı. X kullanıcısının Demet Akalın'a verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.



