Demet Akalın'ı kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91'nci saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Küçük Ayda'nın yanına sık sık ziyaretçilerin gelmesi ve bu anların ekrana yansıması Demet Akalın'ı isyan ettirdi.

Rahşan Gülşan'ın "Çocuğu artık rahat bırakın ama yaa... Nasıl yorgun görmüyor musunuz? Onca insan doluşmuşsunuz odaya!" yorumuna Akalın da tepkisiz kalmadı.

Akalın yaptığı açıklamada "Ahhh Rahşan ahhh gece de yazdım gelen geçen elini tutuyor! Virüs yok sanki!!!!" dedi.

