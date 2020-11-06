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  4. Demet Akalın'ı kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'

Demet Akalın'ı kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'

06.11.2020 10:03 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'ı kızdıran görüntü! 'Gelen geçen elini tutuyor'

Demet Akalın hastanede tedavi gören İzmir depremzedelerinin sürekli ziyaret edilmesine tepki gösterdi. Ayda bebekle ilgili bir video gören Akalın "Şu hastanede gelen gidenin bebeklerin ellerini tutması! Corona var diye bağırmak..." yorumunda bulundu.

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91'nci saatte kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Küçük Ayda'nın yanına sık sık ziyaretçilerin gelmesi ve bu anların ekrana yansıması Demet Akalın'ı isyan ettirdi.

Rahşan Gülşan'ın "Çocuğu artık rahat bırakın ama yaa... Nasıl yorgun görmüyor musunuz? Onca insan doluşmuşsunuz odaya!" yorumuna Akalın da tepkisiz kalmadı.

Ekran Alıntısı

Akalın yaptığı açıklamada "Ahhh Rahşan ahhh gece de yazdım gelen geçen elini tutuyor! Virüs yok sanki!!!!" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu ünlüleri çıkacak olan herhangi bir savaştada ön cephede mermi sallarken görmek isteriz sosyal medyadan bol keseden sallamak kolay. Ama şu ayrı bi konu bırakın çocuğun yanına doktor ve hemşire girsin...
1 ay sonra her sey unutulur, yalandan tutuklanan mütahitler serbest kalır, olan gidenlere ve deprem mağdurlarına olur, burası Türkiye
YAHU HERKES REKLAM PEŞİNDE İŞ OLSUN DİYE ÇOCUĞUN YANINADALAR NAZAR DEĞECEK ÇOCUĞA.........BIRAKIN BU ZİYARET İŞİNİ ÇOCUĞU ALLAH NAZARDAN SAKLASIN ........GÖRMEMİŞLER GİBİ .......

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