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Demet Akalın'ın kıyafeti beğenilmedi! Verdiği yanıt şoke etti: Soyunmak istemeyen...

29.01.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın siyah uzun elbisesiyle sahneye çıktı. Demet Akalın'ın sahne kıyafeti hiç beğenilmedi. Şarkıcı gelen yorumlara öyle yanıtlar verdi ki sosyal medyanın gündemine de hızlıca girdi. Akalın'ın utandıran bir yanıtı ise hepsinin önüne geçti.

Demet Akalın'ın kıyafeti beğenilmedi! Verdiği yanıt şoke etti: Soyunmak istemeyen...

Şarkıcı Demet Akalın sahne kıyafetiyle gündemde. "Dün gece asillik dersi verdiğimiz doğrudur" diyerek siyah elbisesiyle pozlarını paylaşan Akalın'ın kıyafetine eleştiri yağdı.

Bir takipçi "Demet abla bu balmumun olmamış hiç. Neredeyse söyle gitmeyelim" deyince şarkıcı kendini tutamadı ve şu yanıtı verdi:

"Hayatım sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor azcık kurban olayım dünya modasına bak! Soyunmak istemeyen sadece şarkılarıyla sahne yapmak isteyenler de var benim gibi."

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TEPKİ ÇEKEN YANIT

Ancak bu yanıtlar şarkıcının takipçilerini tatmin etmedi. Bir kişi de Akalın'a "Abla elbise demişsin ama bu baya ferace" yazdı.

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Bunu duyan Demet Akalın ise utandıran bir yanıt verdi:

demet
"Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor k..ku izlemeye değil sorry."

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Akalın'un bu yanıtı sosyal medyada tepki çekti.

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