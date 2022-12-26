Demet Akalın'ın Survivor paylaşımına Alper Rende kayıtsız kalmadı! 'Sizi annem dinliyor' deyince...

Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2023 kadrosuna katılan sosyal medya fenomenlerini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Ocak ayı sonunda yayınlanmaya başlayacak olan Survivor'a sosyal medya fenomenleri Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan da katıldı.

"BUNLARI ANCAK HİRA İZLER"

Geçtiğimiz yıllarda sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, açıklanan kadroyu beğenmedi. Ilıcalı'nın paylaşımına yorum yapan şarkıcı, "Gerçek Survivor ne zaman? Bunları anca Hira izler" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın paylaşımına kayıtsız kalamayan Alper Rende, Akalın'a yanıt vererek, "Sizi de annem dinliyor Demet Hanım" yanıtını verdi.

Rende'nin yanıtı üzerine bir takipçisi Akalın'ı savununca, Demet Akalın, "Bütün yaz bendensin. Güzel kapak" dedi.

