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Demet Akalın kızı Hira’yı bagaja koydu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira ile Gölköy'de oyuncak ve deniz eşyaları satan bir mağazadan ayrılırken görüntülendi. Akalın kızının ön koltuk ısrarına bakın nasıl yanıt verdi

Demet Akalın kızı Hira’yı bagaja koydu!

Muhabirlerin soruları üzerine kızına deniz yatağı ve oyuncak alacağını söyleyen ünlü şarkıcı Demet Akalın mağazada yaklaşık yarım saat kaldı. Daha sonra kızı ve bakıcısıyla arabasının yanına giden Akalın, Hira’nın ön koltuğa binme isteğini geri çevirdi.

“AMAN BU FOTOĞRAFI VERMEYİN”

Kızını, tüm ısrarına rağmen ön koltuğa oturtmayan ünlü şarkıcı, ilginç bir hamle yaparak Hira’yı bagaja bindirdi. Eşyalarla birlikte kızını bagaja yerleştiren Akalın, gazetecilere “Aman bu fotoğrafı vermeyin! Sonra neler yazıyorlar… Şimdi uğraşamam, iki adım gideceğiz zaten” dedi.

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Çocuklarla uğraşmanın zor olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Bana bir çocuk daha yap diyorlar, ben biriyle bile uğraşamıyorum” diye konuştu.

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