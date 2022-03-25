Demet Akalın kovulan Semih Öztürk'ün peşini bırakmıyor

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası gündemde iken Furkan Dede Öztürk'ün Survivor Ekstra yorumculuğundan ayrıldığını açıklamıştı. Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koymuş Demet Akalın da "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" demişti.

Demet Akalın Semih Öztürk’ün gidişini kabullenemedi. Akalın Öztürk ne paylaşsa kendini tutamıyor ve yorum yapıyor.

"KİM GİDER?"

Akalın geçtiğimiz gün Semih'in yaptığı bir paylaşıma "Bir planımız olsun nerede görelim seni?" dedi.

Yanıt alamayan Demet Akalın dün ise Semih Öztürk'ün Barış paylaşımına "Kim gider canlı oda aç bari ya" dedi. Ünlü şarkıcı yorumlarına yanıt alamadı.

Demet Akalın daha sonra bu yorumu sildi.



