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Demet Akalın kovulan Semih Öztürk'ün peşini bırakmıyor

25.03.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ekstra yorumculuğundan bir anda ayrılan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk hiçbir açıklama yapmamakta kararlı. Semih Öztürk Instagram'da yaptığı paylaşımlara devam ederken ünlü yorumcuyu Demet Akalın ise bırakmıyor.

Demet Akalın kovulan Semih Öztürk'ün peşini bırakmıyor

Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası gündemde iken Furkan Dede Öztürk'ün Survivor Ekstra yorumculuğundan ayrıldığını açıklamıştı. Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koymuş Demet Akalın da "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" demişti.

Demet Akalın Semih Öztürk’ün gidişini kabullenemedi. Akalın Öztürk ne paylaşsa kendini tutamıyor ve yorum yapıyor.

"KİM GİDER?"

Akalın geçtiğimiz gün Semih'in yaptığı bir paylaşıma "Bir planımız olsun nerede görelim seni?" dedi.

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Yanıt alamayan Demet Akalın dün ise Semih Öztürk'ün Barış paylaşımına "Kim gider canlı oda aç bari ya" dedi. Ünlü şarkıcı yorumlarına yanıt alamadı.

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Demet Akalın daha sonra bu yorumu sildi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Demet Akalın Semih Öztürk
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