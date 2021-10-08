Demet Akalın neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık!

Sayfa programına katılan Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın’la ilgili bombayı patlattı. Fatih Ürek’in sözlerinin ardından programa bağlanan Demet Akalın, "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek isyan etti.

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA’DAN NEDEN AYRILDI?

Temmuz 2021’de Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilen Demet Akalın, ayrlık iddialarını doğrularken, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" dedi.

DEMET AKALIN KİMDİR?

23 Nisan 1972’de doğan Demet Akalın, Gölcük, Kocaeli'de doğdu ve lise eğitimini Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladı. Annesinin teşvikiyle Yaşar Alptekin'in mankenlik kursuna giderek mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı.

Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı. Daha sonradan çıkış şarkısı "Aşkın Açamadığı Kapı" ile Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan "Afedersin", "Mucize", "Toz Pembe" ve "Hayalet" hitlerinin yanı sıra "Tecrübe", "Çanta", "Olacak Olacak", "Sabıka", "İlahi Adalet" ve "Ders Olsun" şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Albümlerinde yer verdiği "giderli şarkılarla" müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de şu anki eşi Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, Aralık 2014'te DMC ile albüm başına Turkish lira symbol 8x10px.png750 bin fiyat koyan bir kayıt anlaşması imzaladı.2015 başlarında bu şirketin etiketini taşıyacak dokuzuncu stüdyo albümünün hazırlıklarını sürdürürken Emrah Karaduman'ın Toz Duman albümündeki "İntikam" ve Sinan Akçıl'ın Ayıp Yani albümündeki "Vazgeçilmezim" şarkılarını seslendirdi.

Haziran'da dokuzuncu stüdyo albümü Pırlanta'yı Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen çıkış şarkısı "Ders Olsun" eşliğinde yayımladı. Albümün kendisi ise ülkede liste başı oldu, ayrıca 105 bin kopya satarak yılın en çok satan albümü oldu ve DMC tarafından altın sertifika ile ödüllendirildi. Albümün tanıtımı için "Ders Olsun"un ardından "Gölge", "Çalkala", "Beş Yıl", "Pırlanta" ve "Şerefime Namusuma" şarkılarının video klipleri de gösterime girdi. Akalın, aynı yıl Ağustos'ta başlayıp sonraki ay sona eren TV8 ses yarışması Rising Star Türkiye'nin ilk sezonunda Gülben Ergen, Fuat Güner ve Mustafa Sandal ile jüri koltuğunu paylaştı.

Evlilikleri:

Oğuz Kayhan (e. 2006; b. 2006)

Önder Bekensir (e. 2010; b. 2010)

Okan Kurt (e. 2012)

Diskografi

Sebebim (1996)

Unuttum (2003)

Banane (2004)

Kusursuz 19 (2006)

Dans Et (2008)

Zirve (2010)

Giderli 16 (2012)

Rekor (2014)

Pırlanta (2015)

Rakipsiz (2016)

Filmografi

Günlerden Pazar (1992)

Tele Anahtar (1994)

Osman Pazarlama (2016)



