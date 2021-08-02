Demet Akalın soğuk su depolu kamyon aradığını anlatarak ağladı

Ünlü isimler orman yangınlarıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın da yangınlar için elini taşın altına koydu ve yardım için harekete geçti.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.

“Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20-25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…”

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenmiş ve Torba'da bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti.



