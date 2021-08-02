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  4. Demet Akalın soğuk su depolu kamyon aradığını anlatarak ağladı

Demet Akalın soğuk su depolu kamyon aradığını anlatarak ağladı

02.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Bodrum’a 20-25 bin liralık yardım göndereceğini sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurdu. Akalın yardım için ses çıkarmayan ünlülere de veryansın etti.

Ünlü isimler orman yangınlarıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Demet Akalın da yangınlar için elini taşın altına koydu ve yardım için harekete geçti.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Demet Akalın, yangın için gerekli yardımı yapacağını belirttiği anlarda gözyaşlarına boğuldu.

“Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum… Birkaç yere telefon açtım ama… Sağ olsun Emrullah’la ben de 20-25 bin TL’lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha yarın kamyonumuz çıkacak Bodrum’a…”

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a seslenmiş ve Torba'da bir aileyi evinde misafir edebileceğini söylemişti.


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yangın Demet Akalın
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