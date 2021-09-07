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Demet Akalın Spor Bakanlığı'na seslendi: Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz?

07.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair her konuda fikrini açık şekilde ifade eden Demet Akalın, sosyal medya hesabından Spor Bakanlığı'na seslenerek Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı için neden kutlama yapılmadığını sordu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Hollanda ile oynadığı maçta rakibine set vermedi ve maçı 3-0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Demet Akalın Filenin Sultanları için bir kutlama yapılmamasından rahatsız oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısına sessiz kalamayan Demet Akalın, eski zamanlarda olduğu gibi kutlama yapılması gerektiğini söyledi.

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Twitter hesabından bir video paylaşarak Spor Bakanlığı'nı etiketleyen Akalın, "Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın
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