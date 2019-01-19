MAGAZİN

Demet Akalın tarif etti teklif gerçekleşti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.01.2019 13:30 | Son Güncelleme

Demet Akalın, Bursa'da verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Akalın sahnedeyken bir de evlilik sürprizi yaşandı.

Demet Akalın tarif etti teklif gerçekleşti!

Şarkıcı Demet Akalın, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Bursalılara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti. Sevilen şarkıları ‘Canıma da Değsin’ ve ‘Türkan’ı dinleyicileriyle birlikte seslendiren Akalın’ın sahnesinde bir de sürpriz yaşandı. Dinleyicilerinden bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte sahneye çıkarak, evlilik teklifinde bulundu. Teklif öncesinde ne yapacağını şaşıran gence, Demet Akalın, “Hiçbir şey söylemene gerek yok, diz çök sadece, şiir gibi bu zaten gerçekten” tavsiyesinde bulundu.

“BENİM SAHNEM UĞURLUDUR”

‘Sonsuza kadar evet’ yanıtının alınmasının ardından biri Hollanda’da diğeri İngiltere’de yaşayan çifti, ünlü sanatçı tebrik etti. Demet Akalın, “Tebrik ediyorum, bizim sahnelerimizde bu kaçıncı evlilik” diyerek, dinleyenlerine sahnesinin uğurlu geldiğini söyledi.

[

PARTNERDoğum hediyesi ile partideDoğum hediyesi ile partide
Bu fotoğraf tartışmaya neden oldu!Bu fotoğraf tartışmaya neden oldu!
Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde! Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın evlilik teklifi

En Çok Okunan Haberler

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

'Horluyorum' diyen Danla Bilic bunu da Instagram'dan paylaştı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Eşinin gelinliğini eleştirenlere sert çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün tarihi belli oldu

Ünlü çift evleniyor!

Bülent Ersoy: Diğer tarafa az kaldı

Bülent Ersoy: Diğer tarafa az kaldı

Bu fotoğraf tartışmaya neden oldu!

Bu fotoğraf tartışmaya neden oldu!

Cezaevindeki oyuncu Ufuk Bayraktar'dan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Ve Engin Akyürek de yakalandı!

Ve Engin Akyürek de yakalandı!

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

Kadın dizisi oyuncuları hastalara umut oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.