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Demet Akalın yine Müge Anlı'ya yüklendi! 'Israrla Narin'i neden işlemiyorsun?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.09.2024 11:43
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Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturma hızla devam ediyor. Tüm Türkiye her gün Narin soruşturmasından gelecek yeni detayı bekliyor. Narin haberleri bir an olsun gündemden düşmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın bir kez daha Müge Anlı'ya yüklendi. Ünlü isim Anlı'ya 'Israrla Narin'i neden işlemiyorsun?'diye sordu.

Demet Akalın yine Müge Anlı'ya yüklendi! 'Israrla Narin'i neden işlemiyorsun?'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan tam 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti kapsamında başlatılan soruşturma hızla devam ediyor.

Narin haberleri bir an olsun gündemden düşmezken ünlü şarkıcı Demet Akalın bu konunun yeterince işlenmemiş olmasından yakındı. Daha önce Müge Anlı'ya "Neden Narini işlemiyorsun?" diye soran Akalın ünlü isme bir kez daha yüklendi.

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YİNE MÜGE ANLI'YA SESLENDİ

Demet Akalın yine Müge Anlı'ya 'Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!' diye sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise 'Abla Müge ne alaka koskoca teşkilatımız var. Polis teşkilatı. Eminim ellerinden gelinin fazlasını yapıyorlar' diye yanıt verdi.

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TAKİPÇİSİNE SERT ÇIKTI

Ünlü isim takipçisinin bu yanıtını da cevapsız bırakmadı ve 'Ne alaka mı? Cinayet işliyor kadın işi bu. Farklı yerden bakıyor. Şu an bile 16 senelik cinayeti çözdü. Narin'in amcası Narin'i aradı kaç gün jandarmayla!' diyerek sert çıktı.

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Demet Akalın Müge Anlı Narin Güran Narin
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