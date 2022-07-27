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  4. Demet Akalın yumurta fiyatını görünce dayanamadı! "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi..."

Demet Akalın yumurta fiyatını görünce dayanamadı! "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi..."

27.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yumurta fiyatlarını görünce Twitter hesabından tepki gösterdi, takisiciyle arasında geçen diyaloğu anlattı.

Demet Akalın yumurta fiyatını görünce dayanamadı! "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi..."

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Demet Akalın, bu defa yumurtaya gelen son zamdan sonra tepkisini dile getirdi.

Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu. Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini aksi halde iflas edeceklerini dile getirdi.

'Bu fiyat da kurtarmaz' dediler! Yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi'Bu fiyat da kurtarmaz' dediler! Yumurta fiyatlarına bir zam daha geldi

"BİZİ ŞİKAYET EDEN SÖZDE MİSAFİRLER..."

Bu gelişmeler üzerine Demet Akalın, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi!!! Sen beslemeye kalksan sana yem yok! Sonra da 60 tl!! Bir taksici abi anlattı, istemiş yem yok demişler. Suriyeli komşusu bir de şikayet etmiş. İşi var onun satamaz yumurta diye! Bizi şikayet eden sözde misafirler!!!"

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın suriyeli
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