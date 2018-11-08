Demet Akalın, bütün merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

1 / 16 * Asla ‘bekarlık sultanlıktır’ demiyorum. Çok bekar hayatı yaşamıyorum. Sadece bir gün Gülben ile dışarı çıktım. Dün de mesajlaştık, nereye gidelim oraya mı buraya mı en son sinemaya gittik.

2 / 16 * Kafa boşaltmak için kız arkadaşlarıma döndüm. Şuan iyiyim. İşten işe koşturduğum için. * Bazı elbiselerimi Gülşah Saraçoğlu’na gönderip kısalttırdım. Zayıflayıp, toparlayınca kendimi iyi hissettim. * 2 gün Milano’daydım. Biraz alışveriş yaptım. İtalyanlar’a bir şey olmuş. Bunlarda bir yavaşlık, bir surat. Ben ülkemin gözünü seveyim.

3 / 16 * Yani birisi yok Allah korusun. * Biz severek ayrıldık. Başımıza gelenler fazla talihsizdi. Hiç sevilmediğim hissiyatına kapıldım. Kızım için ondan vazgeçtim. Yapmam lazımdı.

4 / 16 Akalın "Asla öyle bir şey yok. Allah bu iddiaları ortaya atanlara akıl fikir versin. Okan ile boşandıktan sonra hiç görüşmedik" dedi.

5 / 16 Benim avukatımın o an orada olmaması olayları bu raddeye getirdi.Okan bana ‘Biraz toparlayıp karşına öyle çıkmak istiyorum’ dedi. Sanırım ‘o arada bana bir şey yapma’ demek istedi. .İlk 15-20 gün Okan’a inanılmaz sinirli ve kızgındım. Artık merhabalaşıyoruz. .

6 / 16 * Okan ile maç bile seyrediyordum bir tek ofsayta kafam basmıyordu. * Özledim teninin kokusunu özledim… İnsan zaman zaman özlüyor ya, özlenmiyor diye bir şey yok.

7 / 16 * İlk mesaj Sıla’dan geldi. Çok güzel bir mesajdı. İlk o attığı için, okulun bahçesinde tıp tıp tıp gözlerimden yaşlar döküldü. * Sıla kalemi çok kuvvetli bir hatun. Ben hemen hemen her gün onunla mesajlaşıyorum. Onun başına gelenlerden acayip muzdaribim.

8 / 16 * Aynı olay benim başıma gelseydi çok şey olmazdım. Ben daha magazinle iç içeyim. Sıla sadece işini yapıyor. * Böyle bir şeyi söyleyebilmek büyük bir hareket. Sıla bizim gözümüzde işini yapan güçlü bir kadın ya ve böyle heybetli… Çok üzüldüm.

9 / 16 2 hafta önce Kurt ailesinin borçları nedeniyle eşyaları haczedilen Demet Akalın bir de müjde verdi...

10 / 16 * İnsanlara kendimi anlatacak takatim yok. * Dövmeyi sildirmek aklımın ucundan bile geçmedi. ‘Sakladı’ falan diyorlar ama yok öyle bir şey. Hayatıma dair yaptığım en güzel şey. Kolumdaki de onun aldığı bileklik zaten… * Okan’ın sırtında komple benim portrem var.

11 / 16 * Ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Demet Akalın isminin önüne ‘bekar’ kelimesi olmuyor. Koyamıyorum. Çok kırgın ve üzgündüm. Sinirliydim. Yeni toparladım. * Evden bütün fotoğrafları kaldırdım. Okuldan aile fotoğrafı istemişler. Hira da çerçeveye koymuş. Salonda bir tane fotoğrafımız duruyor. Şuan psikolojim düzeldi.

12 / 16 * Berkay’ın ağzı burnu yer değiştirmişti. Çok üzüldüm. * İbrahim Bey beni aradı ‘sen ne karışıyorsun’ dedi. İki taraf da çok hararetli gidiyordu. Ortalık durulsun diye ‘devlet büyükleri araya girsinler’ dedim. * Murat Dalkılıç, Deha, Berkay, Tan bunlar aynı dönemin çocuğu. Yola en başında beraber çıktığım arkadaşım böyle bir şey yapacak, ben kızarım. Berkay’a hiçbir şey söylemedim. Şuan Berkay Murat’a inanılmaz kızgın. Orada duracağın yer belli.

13 / 16 * Özlem, asla Aslıhan’ı aramadı. Özlem ortak arkadaşlarını aramış ‘böyle bir durum var, kız sabah duyacak ne yapayım’ diye. * Önce Özlem’e kızdım, ‘neden söylüyorsun sabahı bekleseydin’ dedim. Sonra düşündüm; Boşanmadan bir hafta önceydi bir adam beni sıkıştırdı. Okan öndeki arabayla gidiyordu. Ben kızlarla arkadaki arabadayım. Adam önüme kırdı, camdan sarktı ‘ne diyorsun lan’ dedi. ‘Okannnn ‘diye bir bağırdım. Bu sefer ‘Adamın önde de kocası olur ‘ diye bağırdım. Trafikte beni sıkıştırınca ‘kocaaa’ diye bağırdım. Özlem de Berkay’a söylemiş…

14 / 16 * İrem Derici hakkında konuşmak istemiyorum. Sevmiyorum kızı. Saygısız bir kız o. Kızla alakalı bir şey olunca geçiyorum. İlgi alanıma girmiyor.

15 / 16 * Kerimcan kardeşim gibi. Danla ile yeni tanıştım, kimseye zarar verecek bir kız değil. Enes Batur’u tanımıyorum. Hira izleyeceği zaman da kapatıyorum. Engelliyorum.