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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.03.2019 03:43 | Son Güncelleme

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı araç, Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu öğrenildi.

GECE SAATLERİNDE HAYATA VEDA ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınan Çika, yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

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HASTANE ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ

İzmir’in Narlıdere ilçesinde kaza yapan usta sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için hastane önünde bekledi. Kazanın duyulmasının ardından Çika ve Demet Akbağ'ın yakınları ile sanat, iş ve futbol dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Demet Akbağ

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