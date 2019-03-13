Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın kardeşi cenazeyi aldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın otopsi işlemleri tamamlandı.
Çika'nın cenazesi, kardeşi tarafından teslim alındı.
Gözyaşlarını tutamayan Çika'nın kardeşi herhangi bir açıklama yapmadı.
ZAFER ÇİKA'NIN CENAZESİ YARIN!
Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Zafer Çika’nın cenazesinin yarın öğle namazında Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de toprağa verileceğini bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEMET AKBAĞ'A TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan, başsağlığı dileklerini sundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Demet Akbağ'ı telefonla arayarak, başsağlığı diledi. (İHA-DHA)
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