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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 12.03.2019 21:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka, İzmir'in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çıka trafik kazası geçirdi

9 Eylül Hastanesine kaldırılan Çıka'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıntılar geliyor.

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