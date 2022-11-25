Demet Evgar ile Emre Karayel'in Bir Kadın Bir Erkek dizisi yeniden başlanacağı söylenmişti! Gerçek çok başka çıktı

Bir Kadın Bir Erkek dizisinin yeniden başlayacağı iddia edilmişti. Demet Evgar ve Emre Karayel’in iki gün önce yayınladıkları skecin gizemi ortadan kalktı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KAMPANYASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre;Demet Evgar ve Emre Karayel’in iki gün önce yayınladıkları skecin çok anlamlı bir amaca hizmet ettiği ortaya çıktı. Sevilen ikilinin Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin #shesaidno kampanyası için bir araya geldikleri ortaya çıktı.

25 Kasım Uluslarası Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve Unwomen Türkiye’nin ortak paylaşımıyla yayınlanan ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinildi. Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.

