MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Evgar'ın ardından o da oğlunu sete götürdü… Bahar'ın 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Demet Evgar'ın ardından o da oğlunu sete götürdü… Bahar'ın 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde büyük bir ilgiyle izlenen Bahar dizisinde hayat verdiği 'Evren' karakteri ile seyircisinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, Demet Evgar'ın ardından oğlu Cem'i sete götürdü. Sarı saçları ve mavi gözleriyle sette ilgi odağı olan minik Cem'i görenler herkes aynı yorumu yaptı...

Demet Evgar'ın ardından o da oğlunu sete götürdü… Bahar'ın 'Evren'i Buğra Gülsoy’un oğlunu görenler aynı şeyi söyledi! 'Annesinin kopyası'

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Evren' karakteriyle büyük beğeni toplayan Buğra Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.

Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar'ın kızı Mavi ile set pozu çok konuşulmuştu. Evgar'ın kızı Mavi'nin ardından Gülsoy’un oğlu Cem'de sarı saçları ve mavi gözleriyle sette ilgi odağı oldu.

DEMET EVGAR

OĞLUNU GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Buğra Gülsoy, oğlunun fotoğrafına; "Cem hojam" notunu düştü. Ünlü ismin oğlunu gören herkes 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası' yorumlarında bulundu.

BUĞRA PAYLAŞIM

Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girmiş, bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.

buğra nilüfer

Sahte hoca cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu! Çift 'tamam' dedi... Sahte hoca cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu! Çift 'tamam' dedi...

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte hoca cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu! Çift 'tamam' dedi... Sahte hoca cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu! Çift 'tamam' dedi...
Özel hayatıyla gündemdeydi! Cannes tarzı dillere düştüÖzel hayatıyla gündemdeydi! Cannes tarzı dillere düştü
Cannes'da iddialı seçim! Sık sık kontrol edince...Cannes'da iddialı seçim! Sık sık kontrol edince...
Anahtar Kelimeler:
Buğra Gülsoy Demet Evgar bahar nilüfer gürbüz
En Çok Okunan Haberler
Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine 'kısmi' refah payı!

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Erdoğan'dan o isimlere tepki! 'Çalışmıyorsunuz' dedi, 'şatafat' sözleri toplantıya damga vurdu

Fransa'ya karşı ayaklandılar! Ölü sayısı artıyor! TikTok yasaklanıyor, Macron asker gönderiyor

Fransa'ya karşı ayaklandılar! Ölü sayısı artıyor! TikTok yasaklanıyor, Macron asker gönderiyor

Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

Başsavcılık açıkladı: 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devi Beşiktaş ile görüşme yapacak!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devi Beşiktaş ile görüşme yapacak!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.