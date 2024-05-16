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Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi... 'Hocaya gittik böyle söyledi' dedi açık açık anlattı! 'Karım gözümün önünde başka bir adamla...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.05.2024 10:20
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programı konukları ve işlediği konularla sık sık gündeme geliyor. Programa bu defa Yusuf Bey'in anlattıkları damga vurdu. Çocukları ile yıllardır görüşmediğini söyleyen Yusuf Bey'in eşiyle ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı. Esra Ezmeci duyduklarına inanamadı...

Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi... 'Hocaya gittik böyle söyledi' dedi açık açık anlattı! 'Karım gözümün önünde başka bir adamla...'

Hafta içi her gün Beyaz TV'de ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına gelen itiraflar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Programa bu defa Yusuf Bey'in eşiyle ilgili anlattıkları damga vurdu.

Eşiyle uzun zamandır arasında bir soğukluk olduğunu söyleyen Yusuf Bey bu soğukluk nedeni ile müstehcen içerikler izlemeye başladığını söyledi ve karısının cinsel olarak hasta olduğunu dile getirdi.

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ANLATTIKLARINA KİMSE İNANAMADI

Yusuf Bey karısı ile arasındaki bu soğukluğu gidermek için bir ara hocaya bile gittiğini anlattı. Muska hocasına gittiğini söyleyen Yusuf Bey hocanın kedisine üzerinde büyü olduğunu ve 'senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa büyü geçer' dediğini söyledi.

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'SENİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE...'

Esra Ezmeci duydukları karşısında çok şaşırdı ve 'tövbe estağfurullah. Bir dakika. Hoca sana senin gözünün önünde eşin başka biriyle birlikte olursa bu büyü geçer mi dedi? Açık açık böyle söyledi mi?' diye sordu.

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Yusuf Bey de 'Evet tam olarak böyle söyledi. Ben meğersem bir çetenin içerisindeymişim. Hoca filan değilmiş o adam' diye konuştu.

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'SEN BAŞKASIYLA....'

Daha sonra aklına karısının onu aldattığına dair şüpheler düştüğünü söyleyen Yusuf Bey sahte hocadan duyduklarını eşine söyleyerek ona oyun yapmaya karar verdiğini ve eşine 'Sen başkasıyla ilişkiye girersen bizim ilişkimiz düzelir' dediğini anlattı.

Bu sözleri karşısında eşinin ona kızmadığını dile getiren Yusuf Bey 'Geldi birisi çağırdık...' deyince Esra Ezmeci sözlerini kesti ve 'bir dakika dur. Olur mu? karın buna ne dedi?' diye sordu.

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Yusuf Bey 'İnternetten birini bulduk ve telefonla çağırdık. O kişi evimize geldi. Yatak odasına girdi. Olay yaşandı' dedi. Esra Ezmeci 'Ne yaşandı ya' diye sorunca Yusuf Bey 'Birlikte oldu' diye yanıt verdi. Ezmeci 'Senin önünde mi? Tövbe estağfurullah' diyerek yanıt verdi.

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ESRA EZMECİ ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADI

Ezmeci 'Bu normaleşmiş bir şey değil. Bir kadın bir erkek bunu nasıl kabul eder. Çok şaşırdım ben. Bunlar hayal olabilir mi? Hayal olsun. Ben şoka girdim' diye konuştu.

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Esra Ezmeci Esra Ezmeci İle Yeni Baştan
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