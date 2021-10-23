Demet Evgar’ın göğüs dekolteli pozları Instagram’a damga vurdu

Oyunculuğuyla milyonlar hayranını büyülemeyi başaran Demet Evgar, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurdu. Son olarak Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’le başrollerini paylaştığı Alev Alev dizisinde rol alan Demet Evgar’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Demet Evgar'ın yaptığı paylaşıma, arkadaşlarından yorum yağdı. Melisa Sözen, Gülcan Arslan, Arzum Onan, Suzan Kardeş ve daha birçok ünlü isim, Evgar'ın fotoğrafının altına olumlu emoji ve yorum bıraktı. Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü:Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...



