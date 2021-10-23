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Demet Evgar’ın göğüs dekolteli pozları Instagram’a damga vurdu

23.10.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Alev Alev dizisinde boy gösteren Demet Evgar, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. Demet Evgar'ın bu pozlarına arkadaşlarından yorum yağdı.

Demet Evgar’ın göğüs dekolteli pozları Instagram’a damga vurdu

Oyunculuğuyla milyonlar hayranını büyülemeyi başaran Demet Evgar, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurdu. Son olarak Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’le başrollerini paylaştığı Alev Alev dizisinde rol alan Demet Evgar’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

demetev

Demet Evgar'ın yaptığı paylaşıma, arkadaşlarından yorum yağdı. Melisa Sözen, Gülcan Arslan, Arzum Onan, Suzan Kardeş ve daha birçok ünlü isim, Evgar'ın fotoğrafının altına olumlu emoji ve yorum bıraktı. Ünlü oyuncu ise yaptığı paylaşıma şu notu düştü:Bir de üstten bakayım. Bir de yandan, biraz dil, biraz tüy...


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Demet Evgar Instagram
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