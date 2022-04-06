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Demet Evgar'ın kızına vereceği isim belli oldu

06.04.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Evgar'ın doğacak kızına vereceği isim merak konusuydu. Ünlü oyuncunun kızına vereceği isim belli oldu.

Demet Evgar'ın kızına vereceği isim belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki evinde düzenlediği sade nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.Bebek haberlerini henüz doğrulamayan başarılı oyuncunun düğün boyunca gazoz içtiğini gösteren videosunu paylaşması ise dikkat çekmişti. Ünlü oyuncunun cinsiyetinin kız olacağı öğrenilen bebeğine vereceği isim de merak konusu olmuştu.

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Güzel oyuncu kızına hem en sevdiği şiir olan, hem de gözlerinin rengi olan 'Mavi' adını verecek. Evgar, 2018'de Vogue Türkiye dergisinin Mayıs 2018 sayısı için de Edip Cansever'in "Mavi Huydur Bende" şiirinin dizelerini okumuştu.

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Demet Evgar
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