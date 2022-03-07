MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı! Fatih Portakal bakın ne dedi

Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı! Fatih Portakal bakın ne dedi

07.03.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Demet Evgar son paylaşımıyla gündem oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tek başına pankart hazırlayarak metro girişine asan ve "Ben kadınım, eşitlik benim hakkım" diyen Evgar'a sosyal medyada destek yağdı. Fatih Portakal bu paylaşımı görünce bakın ne dedi.

Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı! Fatih Portakal bakın ne dedi

Demet Evgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bahçesinde hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi. Demet Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi.

Vatandaşlar, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı. Evgar sosyal medyada da hem parkartı yaptığı hem de astığı anları paylaşınca büyük beğeni topladı. Herkes oyuncunun videosunu paylaşmaya başladı.

Gündem olan anlara dair eski FOX spikeri Fatih Portakal da sessiz kalmadı. Fatih Portakal pek çok ünlü isim gibi Evgar'ı destekleyerek "Lazım olan sadece cesaret" dedi.

jkll

Derya Şensoy, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimler de bu paylaşıma emojilerle destek verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir? Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Alpay Kazan kimdir?
Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çektiHakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti
Kocası paylaştı! "Baş başa romantik bir gün"Kocası paylaştı! "Baş başa romantik bir gün"
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat sisteminde 2 önemli değişiklik

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından ortalık savaş alanı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından ortalık savaş alanı

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

İlginizi Çekebilir

Restoranın ismi tepkilere neden oldu! Hakaret ve tehdit...

Restoranın ismi tepkilere neden oldu! Hakaret ve tehdit...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Türk sevgilisinden evlenme teklifi almıştı! Seksi pozu olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.