Demet Evgar metro girişine 8 Mart pankartı astı! Fatih Portakal bakın ne dedi

Demet Evgar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bahçesinde hazırladığı pankartı metronun girişine asarak, halka seslendi. Demet Evgar, çevresinde toplanan kalabalığa konuşarak, “Ben kadınım, eşitlik benim hakkım. Ben kadınım, öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım, gücümün farkındayım, değişiyorum ve dönüştürüyorum” dedi.

Vatandaşlar, Demet Evgar'ın konuşmasını alkışlarla karşıladı. Evgar sosyal medyada da hem parkartı yaptığı hem de astığı anları paylaşınca büyük beğeni topladı. Herkes oyuncunun videosunu paylaşmaya başladı.

Gündem olan anlara dair eski FOX spikeri Fatih Portakal da sessiz kalmadı. Fatih Portakal pek çok ünlü isim gibi Evgar'ı destekleyerek "Lazım olan sadece cesaret" dedi.

Derya Şensoy, Ezgi Mola ve Gökhan Özoğuz gibi isimler de bu paylaşıma emojilerle destek verdi.



