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Demet Özdemir cüretkar pozuyla sosyal medyayı salladı!

16.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Demet Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Dünyada da artık herkesin tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen güzel oyuncu, pozlarıyla resmen sosyal medyayı sallıyor. Son olarak sütyensiz derin sırt dekolteli elbisesiyle poz veren güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Demet Özdemir cüretkar pozuyla sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Demet Özdemir pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı iç çamaşırsız pozuyla herkesin dikkatini çeken güzel oyuncu, şimdi de sütyensiz bir pozunu paylaştı. Derin sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozu takipçilerine sunan Demet Özdemir'e beğeni ve yorum yağdı.

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Geçtiğimiz günlerde Disney Plus'un davetine katılan Demet Özdemir, paylaşımıyla adeta herkesi mest etmişti.

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Demet Özdemir iç çamaşırı giymeden tercih ettiği turuncu takımıyla herkesin dikkatini çeken isim haline gelmişti. Güzel oyuncu cesur tercihiyle takipçilerinden tam not aldı.

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SÜTYENSİZ POZU OLAY YARATTI

Son paylaşımıyla yine adından söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir, sütyensiz pozuyla sosyal medyayı resmen salladı. Nefes kesen sırt dekolteli elbisesiyle poz veren Demet Özdemir'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte o paylaşım;

demet özdemir

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Demet Özdemir
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