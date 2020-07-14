Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir setinde kriz haberlerine gönderme!

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen final bölümüyle sezona veda eden Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni sezon çekimleri sürüyor. TV8'de Eylül ayında ekrana gelecek dizinin setinde kriz çıktığı ve İbrahim Çelikkol'un bazı sahnelerde oynamak istemediği iddia edilmişti.

İbrahim Çelikkol'un sete çıkmadığı iddialarına dizinin kadın başrolü Demet Özdemir'den esprili bir gönderme geldi. Demet Özdemir rol arkadaşı İbrahim Çelikkol için sosyal medya hesabından 'Nerdesin İbo' paylaşımını yaptı.

Demet Özdemir haberleri bu paylaşımlarıyla ti'ye aldı.



